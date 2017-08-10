Стали известны подробности ДТП с пострадавшими и погибшими детьми

Как ранее писали корреспонденты «С тобой», шокирующее ДТП произошло 8 августа на трассе Тяжинский — Тисуль.

Предварительно было установлено, что водитель Hyundai IX35 не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с Daewoo Nexia. В аварии травмировались 4 человека, в том числе дети. Ещё двое - 18-летний молодой человек и 12-летний ребёнок — скончались в больнице.

По информации «Правоохранительного портала Кузбасса», предполагаемая виновница случившего находилась за рулём в нетрезвом состоянии. Она выпила на дне рождении своего сына (он впоследствии скончался в медучреждении). По словам родственника одного из пострадавших, у самой автоледи в результате аварии раздроблены ноги. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести – от трещины тазовой кости до разрыва сухожилий и травмы головного мозга. Самый «везучий» отделался ушибами.

По факту ДТП уже возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Фото: «Правоохранительный портал Кузбасса»