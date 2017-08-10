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В Яшкинском районе рыбак выловил утопленника

10 августа 2017 в 11:42

Инцидент произошел около 5 вечера 9 августа на берегу реки Томь.

Недалеко от деревни Иткара вместо окуней и щук в улове мужчины оказался труп человека. Об этом он сразу же сообщил в правоохранительные органы. На место незамедлительно выехала оперативно-следственная группа.

Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», личность утопленника уже установлена. Им оказался 27-летний житель Юрги. В настоящее время  устанавливаются обстоятельства его гибели.


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