В Новокузнецке ПАЗ насмерть сбил подростка

От полученных травм мальчик скончался в больнице через сутки.

Смертельное ДТП произошло на Кузнецкстроевском проспекте. Предварительно установлено, что водитель ПАЗа совершил наезд на 15-летнего ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В пассажирском автобусе находилось также 10 человек, никто не пострадал.

Пострадавший был доставлен в больницу, однако, несмотря на все усилия медиков, жизнь ребёнка спасти не удалось. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.