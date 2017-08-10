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В Новокузнецке ПАЗ насмерть сбил подростка

10 августа 2017 в 12:49

От полученных травм мальчик скончался в больнице через сутки.

Смертельное ДТП произошло на Кузнецкстроевском проспекте. Предварительно установлено, что водитель ПАЗа совершил наезд на 15-летнего ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В пассажирском автобусе находилось также 10 человек, никто не пострадал.

Пострадавший был доставлен в больницу, однако, несмотря на все усилия медиков, жизнь ребёнка спасти не удалось. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.


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