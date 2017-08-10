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Мэрию Полысаева оштрафовали за плохие дороги

10 августа 2017 в 13:42

На днях в Ленинске-Кузнецком суд рассмотрел административное дело в отношении администрации Полысаевского городского округа.  За ненадлежащее состояние дорог мэрия выплатит штраф в сумме 200 тысяч рублей.

В материалах дела фигурировали конкретные участки проезжей части, где долгое время не устраняли повреждения. Деформации, провалы и ямы на полысаевских дорогах достигают 1,5 метра в ширину и 3 метров в длину, при этом глубина провалов в некоторых местах – до 15 см.  

Суд признал мэрию виновной в несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог. Теперь местным властям предстоит не только устранять имеющиеся недочеты, но и изыскивать средства на уплату штрафа.


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