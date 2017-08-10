Стали известны обстоятельства гибели найденного в Томи юргинца

Как написали местные СМИ, молодой человек утонул 5 августа. Тело юргинца было обнаружено 9 августа в Яшкинском районе местным рыбаком.

Несколько дней назад мужчина отдыхал с друзьями на берегу реки, и с тех пор был заявлен, как пропавший без вести. Почему находившиеся с погибшим приятели не обратились за помощью к спасателям, и были ли они свидетелями трагедии, пока неизвестно.

В настоящее время, родственники опознали погибшего. По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка.