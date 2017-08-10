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В Юрге мотоциклист врезался в забор и погиб

10 августа 2017 в 18:00

Авария произошла на улице Абразивная ночью 9 августа.

Водитель мотоцикла Suzuki RF400 наехал на кирпичный забор. В результате 35-летний юргинец получил травмы, несовместимые с жизнью.

Стоит отметить, что водительского удостоверения у погибшего при себе не было.

В настоящее время по факту ДТП ведется поверка. В ходе экспертизы будет установлено, был ли мужчина трезв в момент столкновения с препятствием.

 

 

 

Фото: ГИБДД по Кемеровской области


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