В Юрге мотоциклист врезался в забор и погиб

Авария произошла на улице Абразивная ночью 9 августа.

Водитель мотоцикла Suzuki RF400 наехал на кирпичный забор. В результате 35-летний юргинец получил травмы, несовместимые с жизнью.

Стоит отметить, что водительского удостоверения у погибшего при себе не было.

В настоящее время по факту ДТП ведется поверка. В ходе экспертизы будет установлено, был ли мужчина трезв в момент столкновения с препятствием.

Фото: ГИБДД по Кемеровской области