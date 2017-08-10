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Выходные в Кузбассе обещают быть холодными

10 августа 2017 в 17:27

Согласно прогнозу сотрудников областного гидрометцентра, в конце этой неделе на территории Кемеровской области ожидается похолодание.

Если в пятницу погода останется более-менее летней - +15…+20°С, местами до +22,+27°С – то уже в ночь на субботу столбик термометра опустится до +10...+15°С. Западный ветер станет северо-западным с порывами до 12 м/с, вечером усилится 18-23 м/с. Кроме того, в дневное время вероятны осадки, грозы и град.

Из-за прохождения холодного атмосферного фронта, в субботу днем температура будет в пределах +16…+21°С, ночью до +5…+10°С. Ветер северный с порывами до 18 м/с. Сохранятся дожди и грозы.

В воскресенье температура останется в тех же пределах.


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