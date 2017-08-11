Семья из Мысков победила во всероссийском конкурсе «Семья года – 2017»

Супруги Александр и Анастасия Гордиенко из Кузбасса вместе с двумя дочерьми выиграли всероссийский конкурс "Семья года – 2017" в номинации "Молодая семья".

Конкурс прошел при содействии Министерства труда и соцзащиты РФ и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего в нем приняли участие 322 супружеских пары из разных городов России. При этом в номинацию "Молодая семья" заявки подали 60 семей.

Семьи соревновались друг с другом в различных конкурсах. В итоге самыми крепкими, дружными и талантливыми семьями года в России были названы 85 семей, в том числе семья мысковчан Гордиенко.