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Семья из Мысков победила во всероссийском конкурсе «Семья года – 2017»

11 августа 2017 в 09:10

Супруги Александр и Анастасия Гордиенко из Кузбасса вместе с двумя дочерьми выиграли всероссийский конкурс "Семья года – 2017" в номинации "Молодая семья".

Конкурс прошел при содействии Министерства труда и соцзащиты РФ и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего в нем приняли участие 322 супружеских пары из разных городов России. При этом в номинацию "Молодая семья" заявки подали 60 семей.

Семьи соревновались друг с другом в различных конкурсах. В итоге самыми крепкими, дружными и талантливыми семьями года в России были названы 85 семей, в том числе семья мысковчан Гордиенко.


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