В Кедровке столкнулись два автомобиля: есть пострадавшие

ДТП произошло вечером 10 августа на улице Райчихинской. В результате столкновения Ford Transit и КамАЗ травмированы два пассажира.

Предварительно установлено, что 46-летний водитель Ford Transit, двигаясь по улице Райчихинской со стороны Магистральной в сторону Советской, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом.

Известно, что оба водителя были трезвы и в аварии не пострадали. Зато травмы получили два пассажира Ford Transit — 37- и 42-летние мужчины. Им назначено амбулаторное лечение.

Фото: Регион-42