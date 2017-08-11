В столице Кузбасса пройдут всероссийские соревнования по уличному баскетболу

«Оранжевый мяч» начнётся на площади Советов в субботу, 12 августа, в 10:00. В настоящее время на массовые соревнования уже зарегистрировались около 500 человек.

Как сообщили в областной администрации, состязания пройдут в дисциплине «баскетбол 3×3» в трех возрастных категориях: юноши и девушки в возрасте до 16 лет; юноши и девушки 17-18 лет; мужчины и женщины 19 лет и старше. Состав команды: 4 человека (три игрока на площадке и один запасной). Победители и призёры соревнований получат медали, кубки и дипломы Министерства спорта России.

Зарегистрироваться на участие можно заранее, по адресу: улица Тухачевского, 19, кабинет 307, или написав на почту oshvsm-ko@yandex.ru. На месте проведения соревнований 12 августа регистрация пройдет с 9:00 до 10:00. Телефоны для справок: 8 (3842) 31-94-68, 31-00-91.