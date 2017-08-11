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В Анжеро-Судженске мать довела маленького ребёнка до обморожения

11 августа 2017 в 14:37

Из-за того, что женщина не топила зимой дом, 2-летний мальчик обморозил руки и ноги.

36-летняя жительница Кузбасса уже была лишена родительских прав в отношении двух старших детей, однако третий ребёнок жил с ней. Женщина постоянно употребляла алкоголь, не соблюдала режим питания и гигиену ребенка. В доме была антисанитария и отсутствовали необходимые продукты питания. Помимо прочего, малыш не был поставлен на учет в больницу, поэтому ему не оказывали медицинскую помощь.

Поскольку все денежные средства неблагополучная мать тратила на застолья и собутыльников, к зиме она осталась без дров и угля. В январе этого года из-за того, что дом не отапливался, ребёнок получил обморожения. Малыша, наконец, изъяли из семьи и поместили в больницу. Врачи поставили диагноз — обморожения рук и ног 1 и 2 степени, туберкулёз.

В настоящее время мальчик проходит курс реабилитации. В отношении его матери возбуждено уголовного дела по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», также решается вопрос о лишении её родительских прав.

 


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