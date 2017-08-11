КемГУ вошёл в список лучших вузов страны

В рейтинге качества финансового менеджмента вузов по версии Министерства образования и науки Кемеровский государственных университет занял 60 место.

Всего в список попали 227 высших учебных заведений России. Экперты оценивали их по качеству планирования финансовой деятельности, сведениям о численности сотрудников и оплате труда, качеству исполнения нормативных правовых актов и уровню доходов.

К слову, КемГУ единственный университет Кузбасса, попавший в топ-100.