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КемГУ вошёл в список лучших вузов страны

11 августа 2017 в 16:11

В рейтинге качества финансового менеджмента вузов по версии Министерства образования и науки Кемеровский государственных университет занял 60 место.

Всего в список попали 227 высших учебных заведений России. Экперты оценивали их по качеству планирования финансовой деятельности, сведениям о численности сотрудников и оплате труда, качеству исполнения нормативных правовых актов и  уровню доходов.

К слову, КемГУ единственный университет Кузбасса, попавший в топ-100.


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