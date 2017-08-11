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Романтичный гастарбайтер чуть не зарезал таксиста, чтобы доехать до любимой

11 августа 2017 в 17:10

Мужчина напал на водителя с ножом, с целью похитить его автомобиль и уехать на нем к возлюбленной в Мариинск.

Злоумышленник заранее спланировал преступление. Он вызвал такси и по дороге в город попросил водителя остановиться. В этот момент напал на него. К счастью, нападавший был пьян и, несмотря на ранение  в лицо, таксист сумел перехватить руку обидчика, связать его ремнями безопасности и доставить в полицию.

В отношении гражданина иностранного государства было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". В течение ближайших 5,5 лет съездить к даме сердца ему не удастся.


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