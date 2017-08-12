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Кемеровского бомжа не устроила модель украденного им телефона

12 августа 2017 в 08:59

Злоумышленник вытащил телефон из кармана одной из кемеровчанок, пока та расплачивалась на кассе. Обнаружив пропажу, женщина обратилась в полицию.

Правоохранители отсмотрели кадры с камеры видеозаписи и выяснили, что кражу совершил ранее судимый безработный, не имеющий определенного места жительства. Задержанный пояснил, что похищенный телефон выбросил, поскольку не смог сдать его в ломбард – модель телефона оказалась устаревшей.

В настоящее время привередливый вор заключен под стражу, ему грозит до пяти лет лишения свободы.


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