Кемеровского бомжа не устроила модель украденного им телефона

Злоумышленник вытащил телефон из кармана одной из кемеровчанок, пока та расплачивалась на кассе. Обнаружив пропажу, женщина обратилась в полицию.

Правоохранители отсмотрели кадры с камеры видеозаписи и выяснили, что кражу совершил ранее судимый безработный, не имеющий определенного места жительства. Задержанный пояснил, что похищенный телефон выбросил, поскольку не смог сдать его в ломбард – модель телефона оказалась устаревшей.

В настоящее время привередливый вор заключен под стражу, ему грозит до пяти лет лишения свободы.