Кемеровчанка напала на инспектора ГИБДД (видео)

В ходе конфликта жительница областной столицы расцарапала стражу правопорядка лицо. Видео опубликовал канал Рен-ТВ.

Известно, что муж дебоширки наблюдал за происходящим из машины, в этот момент мужчина находился за рулем транспортного средства. Как сообщается, он "даже протрезвел" от увиденного.

В отношении женщины были применены специальные средства – наручники. Однако даже после того, как полицейские скрутили кемеровчанку, она не успокоилась и попыталась ударить госавтоинспектора ногой по лицу. В итоге нарушительница была доставлена в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.