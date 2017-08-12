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Кемеровчанка напала на инспектора ГИБДД (видео)

12 августа 2017 в 13:29

В ходе конфликта жительница областной столицы расцарапала стражу правопорядка лицо. Видео опубликовал канал Рен-ТВ.

Известно, что муж дебоширки наблюдал за происходящим из машины, в этот момент мужчина находился за рулем транспортного средства. Как сообщается, он "даже протрезвел" от увиденного.

В отношении женщины были применены специальные средства – наручники. Однако даже после того, как полицейские скрутили кемеровчанку, она не успокоилась и попыталась ударить госавтоинспектора ногой по лицу. В итоге нарушительница была доставлена в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

 


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