На детской площадке Междуреченска на ребенка упала железная дверь (видео)

Мальчик получил перелом бедренной кости.
Новая детская площадка была подарена городу ко Дню шахтера. Объект еще не введен в эксплуатацию, однако местные жители уже активно приводят туда детей.
В эфире телеканала «Июнь» мать пострадавшего рассказала о случившемся. Женщина пояснила, что ребенок стал открывать дверь, чтобы зайти на баскетбольную площадку. В результате она слетела с петель и упала мальчику на ногу.
В настоящее время следствие начало проверку на предмет халатности должностных лиц, по чьей вине случился инцидент. Кроме того, власти города решили проверить на безопасность все детские площадки Междуреченска.
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