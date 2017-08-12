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На детской площадке Междуреченска на ребенка упала железная дверь (видео)

12 августа 2017 в 16:55

Мальчик получил перелом бедренной кости.

Новая детская площадка была подарена городу ко Дню шахтера. Объект еще не введен в эксплуатацию, однако местные жители уже активно приводят туда детей.

В эфире телеканала «Июнь» мать пострадавшего рассказала о случившемся. Женщина пояснила, что ребенок стал открывать дверь, чтобы зайти на баскетбольную площадку. В результате она слетела с петель и упала мальчику на ногу.

В настоящее время следствие начало проверку на предмет халатности должностных лиц, по чьей вине случился инцидент. Кроме того, власти города решили проверить на безопасность все детские площадки Междуреченска.

 


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