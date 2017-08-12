Аман Тулеев вернулся в Кемерово после реабилитации

Информация о возвращении губернатора появилась в местных СМИ сегодня, 12 августа.

В областную столицу Тулеев прилетел чартерным рейсом. Напомним, что с 1 июля глава региона проходил реабилитацию в Москве. Ранее губернатору Кузбасса была проведена операция на позвоночнике в Германии. После этого часть реабилитационных процедур он прошёл в кемеровской больнице, но затем был доставлен в столицу.

Известно, что среди встречающих был заместитель губернатора по медицине Валерий Цой. Официальных сведений о самочувствии Амана Тулеева пока нет.