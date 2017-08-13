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В Кузбассе вырастет стоимость проезда в маршрутках

13 августа 2017 в 11:35

В маршрутных такси Новокузнецка появились объявления о повышении платы за проезд до 20-22 рублей.

Напомним, что ранее частные транспортные предприятия города сообщали о намерении увеличить стоимость проезда до 25 рублей с 15 июля. Однако после создания горожанами петиции цены было решено оставить на прежнем уровне. В настоящее время проезд стоит 18 рублей.

На днях новокузнечане выложили в сеть фото с объявлениями о повышении стоимости проезда, причем в разных маршрутных такси цены варьируются. Официальных комментариев властей города по этому поводу пока нет.


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