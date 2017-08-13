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В понедельник в Кузбассе ожидается похолодание

13 августа 2017 в 14:12

Метеорологи дали прогноз на начало недели. Сообщается, что в Кемеровской области сохранится неустойчивая погода с постепенным похолоданием и дождями.

Так, в ночь на понедельник температура снизится до +4…+9 градусов, местами даже -3. Днем в Кузбассе температура воздуха прогреется до +17,+22 °С. Ветер северо-восточный с порывами 13-18 м/с.

При этом в большинстве районов пройдут небольшие и умеренные дожди , а в некоторых участках региона возможны грозы.


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