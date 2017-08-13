В Новокузнецке пьяный продавец уснула около прилавка и лишилась драгоценностей

Жертвой ограбления стала 45-летняя продавец фруктов.

Женщина обратилась с заявлением в полицию, однако не смогла указать ни время совершения преступления, ни приметы грабителя. Выяснилось, что в течение рабочего дня она употребляла спиртные напитки.

Несмотря на это злоумышленника удалось установить и задержать. Грабителем оказалась ранее судимая 33-летняя жительница Калтана. Она предложила продавцу распить бутылку водки, и когда потерпевшая уснула, выкрала ювелирные изделия. Похищенные драгоценности она продала и потратила вырученные деньги на алкоголь.

В настоящее время в отношении похитительницы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Ей грозит до 5 лет лишения свободы.