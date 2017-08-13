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В Новокузнецке умерший пенсионер 4 месяца пролежал в своей квартире

13 августа 2017 в 16:21

Тело пожилого мужчины обнаружили соседи, обеспокоенные его долгим отсутствием.

Жильцы многоквартирного дома №7 по улице Бакинской начали переживать, когда поняли, что давно не видели своего 67-летнего соседа. Они обратились в правоохранительные органы. После того, как квартиру вскрыли, в ней обнаружили тело скончавшегося хозяина. Выяснилось, что труп пролежал в помещении около 4 месяцев.

Отмечается, что на теле умершего не было следов насильственной смерти. Точную причину смерти новокузнечанина установит экспертиза.


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