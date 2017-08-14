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Ночью в Новокузнецком районе горели садовый дом и баня

14 августа 2017 в 09:49

Пожар произошел 14 августа в садовом обществе «Металлург».

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 3:11. На место выехали 8 сотрудниов МЧС и 2 единицы техники.

На момент прибытия пожарных дощатый садовый дом и рубленая баня горели открытым пламенем. У дома сгорели и обрушились обрешётка крыши и стены, у бани также пострадали обрешётка крыши и стены.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.


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