Ночью в Новокузнецком районе горели садовый дом и баня

Пожар произошел 14 августа в садовом обществе «Металлург».

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 3:11. На место выехали 8 сотрудниов МЧС и 2 единицы техники.

На момент прибытия пожарных дощатый садовый дом и рубленая баня горели открытым пламенем. У дома сгорели и обрушились обрешётка крыши и стены, у бани также пострадали обрешётка крыши и стены.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.