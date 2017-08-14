В Кемерове пенсионерка сутки пролежала в квартире с инсультом

На помощь 73-летней женщине пришли спасатели.

В службу спасения обратилась медсестра, которая пришла к женщине и не смогла попасть в квартиру. Прибывшие сотрудники МЧС залезли по штурмовой лестнице на балкон и обнаружили пенсионерку лежащей на полу без сознания. Выяснилось, что в таком состоянии женщина пролежала около суток.

Прибывшие врачи скорой помощи предварительно диагностировали у кемеровчанки инсульт и перелом правой ноги в результате падения.