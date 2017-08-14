Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В Кемерове пенсионерка сутки пролежала в кварти...

В Кемерове пенсионерка сутки пролежала в квартире с инсультом

14 августа 2017 в 10:57

На помощь 73-летней женщине пришли спасатели.

В службу спасения обратилась медсестра, которая пришла к женщине и не смогла попасть в квартиру. Прибывшие сотрудники МЧС залезли по штурмовой лестнице на балкон и обнаружили пенсионерку лежащей на полу без сознания. Выяснилось, что в таком состоянии женщина пролежала около суток.

Прибывшие врачи скорой помощи предварительно диагностировали у кемеровчанки инсульт и перелом правой ноги в результате падения.


Читайте также

Content
В Новокузнецке пьяный продавец уснула около прилавка и лишилась драгоценностей
Content 1495531801
В Новокузнецке умерший пенсионер 4 месяца пролежал в своей квартире
Content 1488181418 draka
В Кировском районе Кемерова произошла массовая драка (видео)
Content
Ночью в Новокузнецком районе горели садовый дом и баня

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?