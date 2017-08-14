В сети появилась гоп-карта Прокопьевска

Еще один город Кузбасса обзавелся картой с указанием мест обитания проблемной группы городских жителей. Карту разместили в соцсети администраторы группы «Подслушано в Прокопьевске».

Районы города проранжированы согласно пяти уровням активности гоп-населения. Так, самыми безопасными являются Центр, Рудничный, Индустрия и Зенковский. По мнению составителей схемы, здесь «Почти никогда не страшно». А вот самыми опасными признаны Березовая роща, где «Можно выходить, но не часто», и Ясная поляна, где авторы рекомендуют вообще не выходить на улицу.

Напомним, что ранее гоп-карты были составлены для Новокузнецка и Кемерова. Согласно им, в обеих столицах Кузбасса самым безопасным также является центр.