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В сети появилась гоп-карта Прокопьевска

14 августа 2017 в 11:08

Еще один город Кузбасса обзавелся картой с указанием мест обитания проблемной группы городских жителей. Карту разместили в соцсети администраторы группы «Подслушано в Прокопьевске».

Районы города проранжированы согласно пяти уровням активности гоп-населения. Так, самыми безопасными являются Центр, Рудничный, Индустрия и Зенковский. По мнению составителей схемы, здесь «Почти никогда не страшно». А вот самыми опасными признаны Березовая роща, где «Можно выходить, но не часто», и Ясная поляна, где авторы рекомендуют вообще не выходить на улицу.

Напомним, что ранее гоп-карты были составлены для Новокузнецка и Кемерова. Согласно им, в обеих столицах Кузбасса самым безопасным также является центр.


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