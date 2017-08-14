Наркомана из Новокузнецка осудили за фото с нацистской символикой

23-летний кузбассовец опубликовал на своей странице в соцсети личные фотографии с нацистской символикой и свастикой.

Страница, на которой размещались снимки, находилась в открытом доступе, и в ходе мониторинга попала в поле зрения правоохранителей. Нарушитель пояснил, что выложил экстремистский контент под действием наркотика.

В результате, ранее судимому молодому человеку назначен штраф в сумме 1000 рублей. Запрещенные фотографии молодому человеку пришлось удалить.