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Наркомана из Новокузнецка осудили за фото с нацистской символикой

14 августа 2017 в 12:57

23-летний кузбассовец опубликовал на своей странице в соцсети личные фотографии с нацистской символикой и свастикой.

Страница, на которой размещались снимки, находилась в открытом доступе, и в ходе мониторинга попала в поле зрения правоохранителей. Нарушитель пояснил, что выложил экстремистский контент под действием наркотика.

В результате, ранее судимому молодому человеку назначен штраф в сумме 1000 рублей. Запрещенные фотографии молодому человеку пришлось удалить.


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