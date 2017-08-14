Подросток из Кузбасса в честь своего дня рождения угнал машину

Инцидент произошел в Анжеро-Судженске.

Молодой человек отмечал свое 16-летие и в какой-то момент решил покататься на автомобиле. Он проломил отверстие в крыше чужого гаража, забрался внутрь и угнал LADA Priora.

Впоследствии угнанное авто было обнаружено на обочине одной из улиц посёлка Рудничный. Вскоре малолетний злоумышленник был задержан.

Подросток сознался в содеянном, в настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.