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Подросток из Кузбасса в честь своего дня рождения угнал машину

14 августа 2017 в 13:41

Инцидент произошел в Анжеро-Судженске.

Молодой человек отмечал свое 16-летие и в какой-то момент решил покататься на автомобиле. Он проломил отверстие в крыше чужого гаража, забрался внутрь и угнал LADA Priora.

Впоследствии угнанное авто было обнаружено на обочине одной из улиц посёлка Рудничный. Вскоре малолетний злоумышленник был задержан.

Подросток сознался в содеянном, в настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.


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