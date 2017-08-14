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В Киселевске мужчина открыл стрельбу на улице: ранена женщина

14 августа 2017 в 13:57

Инцидент произошел около 5 вечера 13 августа на улице 50 Лет Города.

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили около подъезда женщину с пулевым ранением руки. Потерпевшая рассказала, что стрельбу по прохожим открыл из окна первого этажа бывший возлюбленный её подруги. Бойцы Росгвардии блокировали выходы и эвакуировали людей с улицы. Далее они убедили стрелявшего открыть дверь. В результате мужчина был задержан. Свою вину он признал, однако не объяснил причину, по которой открыл огонь. Экспертиза показала, что кузбассовец стрелял из обреза гладкоствольного ружья калибра 16 мм. Пострадавшей была оказана медицинская помощь.

Стоит отметить, что 37-летний горожанин ранее имел судимость за истязание. В настоящее время правоохранители устанавливают детали произошедшего.


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