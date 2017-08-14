Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В Кузбассе назначен новый начальник департамент...

В Кузбассе назначен новый начальник департамента промышленности

14 августа 2017 в 14:58

Как сообщили в администрации Кемеровской области, пост занял Леонид Старосвет.

Леонид Старосвет родился 10 апреля 1983 года в Киселёвске. В 2005 году он окончил Сибирскую государственную автомобильную академию в Омске по специальности «автомобили и автомобильные хозяйства», получив квалификацию «инженер». В последнее время новый глава департамента занимал должность начальника управления промышленности, транспорта и предпринимательства администрации Новокузнецкого муниципального района.

Напомним, что бывший глава департамента промышленности областной администрации Сергей Карпунькин уволился по собственному желанию после скандального инцидента в СНТ «Рябинка». Чиновник участвовал в драке с соседями по даче.

Фото: Администрация Кемеровской области


Читайте также

Content gopnik
В сети появилась гоп-карта Прокопьевска
Content 77
Наркомана из Новокузнецка осудили за фото с нацистской символикой
Content ugon avtomobilya
Подросток из Кузбасса в честь своего дня рождения угнал машину
Content
В Киселевске мужчина открыл стрельбу на улице: ранена женщина

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?