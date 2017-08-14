В Беловском районе мужчина до смерти избил сожительницу палкой

Кузбассовец не хотел уходить с пьянки и на этой почве поругался с возлюбленной.

Ссора закончилась тем, что 28-летний обвиняемый несколько раз ударил девушку палкой по животу. После этого злоумышленник сразу ушел, а пострадавшая осталась, чтобы отлежаться. Через некоторое время она всё же решила пойти домой, но по дороге потеряла сознание.

Девушку обнаружила знакомая. Она позвонила родственникам пострадавшей, те принесли её домой и вызвали скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть женщины.

Задержанный признал вину и сотрудничал со следствием. В настоящее время уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» направлено в суд.