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В Беловском районе мужчина до смерти избил сожительницу палкой

14 августа 2017 в 16:33

Кузбассовец не хотел уходить с пьянки и на этой почве поругался с возлюбленной.

Ссора закончилась тем, что 28-летний обвиняемый несколько раз ударил девушку палкой по животу. После этого  злоумышленник сразу ушел, а пострадавшая осталась, чтобы отлежаться. Через некоторое время она всё же решила пойти домой, но по дороге потеряла сознание.

Девушку обнаружила знакомая. Она позвонила родственникам пострадавшей, те принесли её домой и вызвали скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть женщины. 

Задержанный признал вину и сотрудничал со следствием. В настоящее время уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» направлено в суд.


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