Депутата из Мариинского района будут судить за пьяную езду

Нетрезвым за рулем чиновника задерживали уже несколько раз.

27-летний ранее лишенный прав политик, входящий в Совет народных депутатов, вновь сел за руль автомобиля. Его задержали на дороге в Мариинске. Освидетельствование показало, что мужчина в очередной раз управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Свою вину депутат признал полностью. В настоящее время уголовное дело в отношении него направлено в суд. Теперь чиновнику грозит до 2 лет колонии.