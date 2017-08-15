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Депутата из Мариинского района будут судить за пьяную езду

15 августа 2017 в 10:15

Нетрезвым за рулем чиновника задерживали уже несколько раз.

27-летний ранее лишенный прав политик, входящий в Совет народных депутатов, вновь сел за руль автомобиля. Его задержали на дороге в Мариинске. Освидетельствование показало, что мужчина в очередной раз управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Свою вину депутат признал полностью. В настоящее время уголовное дело в отношении него направлено в суд. Теперь чиновнику грозит до 2 лет колонии.


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