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Кузбассовец зарезал брата и лёг спать

15 августа 2017 в 11:08

Преступление произошло в Кемеровском районе. Мужчины распивали спиртные напитки, и в какой-то момент между ними произошел конфликт.

В ходе ссоры 54-летний кузбассовец оскорбил 59-летнего брата. В ответ тот ударил родственника ножом и ушел спать в соседнюю комнату.

Спустя некоторое время его разбудила супруга потерпевшего. Она рассказала, что ее муж умер. Узнав о смерти родственника, обвиняемый заплакал, и вместе они вызвали сотрудников полиции.

Кузбассовец признался в убийстве младшего брата и сотрудничал со следствием.


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