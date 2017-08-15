Кузбассовец зарезал брата и лёг спать

Преступление произошло в Кемеровском районе. Мужчины распивали спиртные напитки, и в какой-то момент между ними произошел конфликт.

В ходе ссоры 54-летний кузбассовец оскорбил 59-летнего брата. В ответ тот ударил родственника ножом и ушел спать в соседнюю комнату.

Спустя некоторое время его разбудила супруга потерпевшего. Она рассказала, что ее муж умер. Узнав о смерти родственника, обвиняемый заплакал, и вместе они вызвали сотрудников полиции.

Кузбассовец признался в убийстве младшего брата и сотрудничал со следствием.