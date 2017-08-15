Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В Кемерове пройдет ярмарка ко Дню шахтера

В Кемерове пройдет ярмарка ко Дню шахтера

15 августа 2017 в 15:01

Сельскохозяйственная ярмарка, приуроченная к празднованию 70-летия Дня шахтера, состоится в пятницу, 18 августа, на площади Советов.

Помимо традиционных палаток с продуктами, здесь будет работать школьный базар. В администрации сообщили, что на нём будет представлен широкий ассортимент одежды, обуви, спортивных товаров, сумок, ранцев, учебной литературы, школьно-письменных принадлежностей и канцелярских товаров. Все товары можно будет приобрести по сниженным ценам на 10–15%.

В мэрии также отметили, что в этом году акцент сделан на продаже товаров отечественного производства высокого качества.


Читайте также

Content
Депутата из Мариинского района будут судить за пьяную езду
Content 1
Кузбассовец зарезал брата и лёг спать
Content 55
Метеорологи рассказали о погоде в Кузбассе в ближайшие дни
Content
Прокопчанин совершил ограбление, чтобы угоститься шаурмой и пивом

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?