В Кемерове пройдет ярмарка ко Дню шахтера

Сельскохозяйственная ярмарка, приуроченная к празднованию 70-летия Дня шахтера, состоится в пятницу, 18 августа, на площади Советов.

Помимо традиционных палаток с продуктами, здесь будет работать школьный базар. В администрации сообщили, что на нём будет представлен широкий ассортимент одежды, обуви, спортивных товаров, сумок, ранцев, учебной литературы, школьно-письменных принадлежностей и канцелярских товаров. Все товары можно будет приобрести по сниженным ценам на 10–15%.

В мэрии также отметили, что в этом году акцент сделан на продаже товаров отечественного производства высокого качества.