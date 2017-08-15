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Прокопчанин совершил ограбление, чтобы угоститься шаурмой и пивом

15 августа 2017 в 16:10

Злоумышленник пробрался в частный дом и выкрал ценные вещи на 1,2 миллиона рублей. Отметить удачный налет он решил в местном кафе.  

Следствие установило, что 36-летний кузбассовец проник в дом через окно, открытое на проветривание. Из жилища он похитил золотые украшения ручной работы и три килограмма десятирублевых монет. Подозреваемого задержали в местном кафе, где он устроил банкет, купив на похищенные деньги шаурму и пиво. При себе у прокопчанина была сумка с украденным.

Стоит отметить, что ранее подозреваемый уже был судим за аналогичные преступления. Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.


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