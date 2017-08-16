Новокузнечанка дважды выпала из окна из-за вредной привычки

Инцидент произошел в понедельник, 14 августа.

Пьяная 46-летняя женщина залезла на подоконник, чтобы покурить. Она легла, свесила ноги вниз и начала ковырять штукатурку. В какой-то момент женщина не удержалась и упала. Медики экстренно госпитализировали пострадавшую в реанимацию с травмами различной степени тяжести.

Примечательно, женщина уже не первый раз падает из окна своей квартиры на втором этаже. В прошлом году с ней произошёл аналогичный инцидент.