В Кемерове водитель иномарки сбил двух школьников (видео)

Дети госпитализированы с тяжелыми травмами.

ДТП произошло около 17:40 14 августа на пересечении Пионерского бульвара и улицы Спортивной. Видео с места аварии опубликовал канал опубликовал канал «Вести-Кузбасс».

По предварительным данным, водитель Hyundai Creta не уступил дорогу двум пешеходам, переходившим дорогу по нерегулируемому переходу. В результате иномарка сбила 8-летнюю девочку и 12-летнего мальчика. Оба ребёнка доставлены в медучреждение.