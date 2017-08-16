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В Кемерове водитель иномарки сбил двух школьников (видео)

16 августа 2017 в 10:31

Дети госпитализированы с тяжелыми травмами.

ДТП произошло около 17:40 14 августа на пересечении Пионерского бульвара и улицы Спортивной. Видео с места аварии опубликовал канал опубликовал канал «Вести-Кузбасс».

По предварительным данным, водитель Hyundai Creta  не уступил дорогу двум пешеходам, переходившим дорогу по нерегулируемому переходу. В результате иномарка сбила 8-летнюю девочку и 12-летнего мальчика. Оба ребёнка доставлены в медучреждение.

 

 


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