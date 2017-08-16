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В Юргинском районе подруги подрались из-за разбитой бутылки

16 августа 2017 в 11:26

Их поход за грибами чуть не закончился убийством. Женщин вовремя разняли правоохранители.

Инцидент произошел на стации Таскаево. Две местные жительницы отравились в лес за грибами и купили пиво. По дороге одна из них случайно разбила бутылку. Вторая женщина разгневалась из-за неосторожности приятельницы и набросилась на нее со стеклянным осколком.

В драку вмешались транспортные полицейские. В настоящее время в отношении нападавшей возбуждено уголовное дело.


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