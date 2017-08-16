В Юргинском районе подруги подрались из-за разбитой бутылки

Их поход за грибами чуть не закончился убийством. Женщин вовремя разняли правоохранители.

Инцидент произошел на стации Таскаево. Две местные жительницы отравились в лес за грибами и купили пиво. По дороге одна из них случайно разбила бутылку. Вторая женщина разгневалась из-за неосторожности приятельницы и набросилась на нее со стеклянным осколком.

В драку вмешались транспортные полицейские. В настоящее время в отношении нападавшей возбуждено уголовное дело.