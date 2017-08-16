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В Кемерове подрались посетители «МакДоналдса» (видео)

16 августа 2017 в 13:45

Инцидент произошел у входа в заведение на проспекте Советском ночью 13 августа.

Очевидцы драки вызвали полицейских. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы разняли конфликтующих и провели с ними профилактическую беседу. Молодых людей предупредили об ответственности за совершение противоправных действий. После этого посетители кафе заверили правоохранителей, что у них нет претензий друг к другу, и разошлись.

Видеозапись конфликта появилась видеохостинге YouTube.

 


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