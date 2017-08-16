В Ленинске-Кузнецком семья иностранцев наладила торговлю «наркошоколадом»

Подозреваемые прибыли в Кузбасс из стран ближнего зарубежья и здесь развернули свой преступный бизнес.

Они заказывали в интернет-магазине реагент, затем самостоятельно готовили наркотик и распространяли его на территории Кемеровской области опять же через интернет. В рамках расследования уголовного дела в съёмных квартирах задержанных и местах «закладок» провели обыски. В итоге было изъято 600 граммов синтетического наркотика и 60 граммов реагента.

По версии следствия, пара причастна как минимум к 20 эпизодам сбыта наркотического «шоколада». Супругам-драгдилерам грозит до 20 лет лишения свободы.