Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В Новокузнецке кондуктор «заминировал» отдел по...

В Новокузнецке кондуктор «заминировал» отдел полиции

16 августа 2017 в 16:34

В апреле этого года 47-летний кондуктор маршрутного такси сообщил в дежурную часть о минировании одного из местных отделов полиции.

Здание оцепили и проверили, однако никаких подозрительных предметов ни в нем, ни на прилегающей территории обнаружено не было. Когда правоохранители установили личность звонившего, мужчина пояснил, что совершил звонок из хулиганских побуждений, и при этом осознавал противоправность своего деяния.

В отношении новокузнечанина было возбуждено уголовное. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма ему назначено наказание виде 400 часов обязательных работ.

 


Читайте также

Content 1
В Кемерове водитель иномарки сбил двух школьников (видео)
Content
В Юргинском районе подруги подрались из-за разбитой бутылки
Content kulak
В Кемерове подрались посетители «МакДоналдса» (видео)
Content tshog
В Ленинске-Кузнецком семья иностранцев наладила торговлю «наркошоколадом»

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?