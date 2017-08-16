В Новокузнецке кондуктор «заминировал» отдел полиции

В апреле этого года 47-летний кондуктор маршрутного такси сообщил в дежурную часть о минировании одного из местных отделов полиции.

Здание оцепили и проверили, однако никаких подозрительных предметов ни в нем, ни на прилегающей территории обнаружено не было. Когда правоохранители установили личность звонившего, мужчина пояснил, что совершил звонок из хулиганских побуждений, и при этом осознавал противоправность своего деяния.

В отношении новокузнечанина было возбуждено уголовное. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма ему назначено наказание виде 400 часов обязательных работ.