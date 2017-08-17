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В Кемерове сгорела 3-летняя девочка, ещё один ребенок в больнице

17 августа 2017 в 09:19

Пожар произошел в 10:00 16 августа в частном доме по улице Загорской в Рудничном районе Кемерова.

На месте работали 19 спасателей и 5 единиц техники. В результате пожара рухнуло перекрытие, обгорели стены внутри и снаружи на площади 48 квадратных метров, также обгорела и обрушилась обрешетка крыши дома. Уже после тушения в доме было обнаружено тело 3-летней девочки.

Еще одного ребенка - 9-месячного мальчика - госпитализировали. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По предварительный данным, причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. В настоящее время следователи проводят проверку по данному факту.


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