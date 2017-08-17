Новокузнечанка избила продавца из-за некачественного обслуживания

Инцидент произошёл в вечернее время в одном из магазинов на проспекте Октябрьском.

Одну из покупательниц не устроило качество обслуживания, и она набросилась на продавца с кулаками. Сотрудники магазина вызвали вневедомственную охрану и до приезда правоохранителей удерживали нападавшую. Дебоширкой оказалась 34-летння жительница Белова. В момент нападения она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Для дальнейшего разбирательства женщина доставлена в отдел полиции.