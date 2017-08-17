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Новокузнечанка избила продавца из-за некачественного обслуживания

17 августа 2017 в 09:51

Инцидент произошёл в вечернее время в одном из магазинов на проспекте Октябрьском.

Одну из покупательниц не устроило качество обслуживания, и она набросилась на продавца с кулаками. Сотрудники магазина вызвали вневедомственную охрану и до приезда правоохранителей удерживали нападавшую. Дебоширкой оказалась 34-летння жительница Белова. В момент нападения она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Для дальнейшего разбирательства женщина доставлена в отдел полиции.


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