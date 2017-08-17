Стали известны обстоятельства гибели на пожаре 3-летнего ребенка

Следователи рассказали подробности пожара, произошедшего в частном доме Рудничного района Кемерова.

В этот день 3-летняя девочка и ее 9-месячный брат находились под присмотром родственника, однако в момент возгорания он находился на улице и не отреагировал на появившийся дым. Пожар заметил зашедший в гости к родственникам 13-летний подросток. Он разбил окно и успел вытащить из огня 9-есячного малыша. К этому времени на место прибыли сотрудники МЧС, однако тело погибшей девочки удалось извлечь только после тушения пожара.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). В ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям родителей и родственника, присматривавшего за детьми – он скрылся в неизвестном направлении. Сейчас его поисками занимаются сотрудники правоохранительных органов.