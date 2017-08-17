Наркоман из Берёзовского заставил родственницу просить милостыню

Все заработанные попрошайничеством деньги пожилая женщина отдавала племяннику на покупку дозы.

Выяснилось, что 25-летний наркозависимый кузбассовец уже продал все ценные вещи из дома. Когда продавать стало нечего, он под угрозой расправы заставил свою 68-летнюю тётю попрошайничать на улице. При этом племянник систематически избивал пенсионерку.

После того, как о данном факте стало известно правоохранителям, мужчину задержали. Выяснилось, что ранее он уже был судим за кражу и хранение запрещённых веществ, однако уклонился от отбывания наказания.

Задержанный отправился в тюрьму за ранее совершенные преступления. Кроме того, в отношении кузбассовца возбуждены новые уголовные дела по статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Вымогательство».