Кузбасские синоптики дали прогноз на выходные

По словам метеорологов, предпоследний уик-энд августа будет дождливым.

Так, дожди и грозы на западе региона пройдут уже в пятницу. Средняя дневная температура составит +19…+24°С, ночью +7…+12°С. Северо-восточный ветер усилится до 14 м/с.

В субботу вероятность осадков и гроз сохранится на всей территории области. Днём +16…+21°С, ночью +5…+10°С. Порывы ветра до 16 м/с.

В воскресенье повысится атмосферное давление, в отдельных районах возможны дожди. Температура днем +15…+20°С, ночью +4…+9°С. Ветер северо-западный умеренный с порывами до 16 м/с. Возможен туман.