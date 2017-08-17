В Кузбассе пройдет «Ночь кино-2017»

В рамках всероссийской акции, приуроченной ко Дню российского кинематографа, в регионе устроят самый настоящий праздник для киноманов.

Так, 27 августа 70 площадок области ждут кузбассовцев на ночных показах лучшего российского кино - это «Время первых», «28 панфиловцев», «Кухня. Последняя битва», «Снежная королева 3: Огонь и лёд». Для жителей нашего шахтерского края будет представлен региональный документальный фильм, прославляющий доблестный и героический труд шахтеров, снятый Сибирской угольной энергетической компанией «СУЭК». Жители Кузбасса смогут посмотреть его на всех площадках «Ночи кино». Также в рамках акции: развлекательная кинопрограмма, профессиональная фотосессия с кинореквизитом, аквагрим, бесплатный попкорн и розыгрыши призов от организаторов и партнеров акции, дегустация пиццы от специального гостя показа!

В Кемерове «Ночь кино» пройдет в «Кузбасскино» по адресу пр. Советский, 4. Начало показов в 18-00 и 20-00 часов.