Президент помиловал директора кузбасской шахты, где погибли 110 горняков

Владимир Путин подписал указ о помиловании экс-директора шахты «Ульяновская» Андрея Функа. В 2015 году он был приговорён к 6 годам лишения свободы как фигурант дела о гибели шахтеров после взрыва.

Напомним, взрыв на кузбасской шахте «Ульяновская» произошел 19 марта 2007 года. Эта авария стала крупнейшей в российской угледобыче почти за 80 лет. В результате ЧП 110 человек, находившихся в момент взрыва под землей, погибли от травм, термических ожогов и отравлений. Еще 7 горняков были ранены.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. После расследования и судебных тяжб в 2015 году в нарушении техники безопасности на взрывоопасных объектах были признаны виновными 6 человек, в том числе директор предприятия Андрей Функ. В минувший четверг на официальном портале правовой информации был опубликован текст указа о помиловании.

- Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Функа Андрея Ивановича, … освободив его от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы, — говорится в документе.

Указ вступит в силу через 10 дней после его опубликования.