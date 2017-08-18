На автодороге Кемерово-Промышленная произошло два смертельных ДТП

За сутки здесь были сбиты два пешехода. В обоих случаях пострадавшие скончались от полученных травм.

Первая авария произошла на 15-м километре автодороги. Предварительно известно, что водитель Isuzu Forward наехал на 30-летнего мужчину, двигавшегося по проезжей части по ходу движения транспортных средств.

Второй наезд совершил водитель Toyota Caldina. На 17-м километре той же автодороги он сбил 49-летнего мужчину, который также двигался по дороге по ходу движения транспортных средств.