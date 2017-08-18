Житель Новокузнецка умер, попытавшись отварить грибы

Инцидент произошел вечером 17 августа на улице Авиаторов.

Мужчина поставил на плиту кастрюлю с грибами, сам решил прилечь и уснул. Спустя какое-то время вода выкипела, содержимое начало подгорать, а затем загорелось.

Пожарных вызвал сосед мужчины. Сначала он почувствовал запах гари, а выйдя на лестничную площадку, увидел дым, идущий из квартиры погибшего. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание, а затем обнаружили в квартире тело хозяина.

По предварительной версии, он скончался из-за отравления угарным газом.