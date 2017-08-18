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Прокопчанин зарезал отца за просьбу убавить звук

18 августа 2017 в 14:27

Причиной убийства стал громко работающий радиоприемник.

Следствием установлено, что обвиняемый находился в пьяном виде в компании своего отца. В какой-то момент тот высказал сыну претензии по поводу громко работающего радио. Замечание разозлило нетрезвого кузбассовца, он схватил нож и ударил потерпевшего в ногу.

Сын сам вызвал скорую помощь, однако к приезду медиков пострадавший скончался от кровопотери. Свою вину прокопчанин признал, в настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».


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