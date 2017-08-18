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Кемеровчанку ограбили, пока она мыла окна

18 августа 2017 в 15:47

В областной столице был задержан вор-рецидивист, похищавший у женщин драгоценности.

По версии следствия, 43-летний ранее судимый мужчина причастен к трём ограблениям. Одну из женщин он ограбил, когда она мыла окна на первом этаже квартиры. В момент задержания злоумышленник оказывал сопротивление и пытался скрыться. Однако сотрудники ППС применили боевые приёмы борьбы и остановили рецидивиста. 

В отношении кузбассовца возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», ему грозит до 7 лет лишения свободы. Помимо того, он проведет двое суток под арестом за сопротивление полиции.


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